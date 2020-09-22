Ordu'da Yöresel Lezzetler Akademisi kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde bulunan Çikolata Park'ta Yöresel Lezzetler Akademisi kuruluyor.

DOKA desteğiyle yürütülen 'Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları' isimli proje kapsamında işlenerek ürüne dönüştürülen ve paketlenen yöresel gıdalar, 350 metrekaresi kapalı alan, 120 metrekaresi açık alandan oluşan Yöresel Lezzetler Akademisinde satışa sunulacak.

60 işsiz kadına istihdam kapısı

Proje kapsamında 60 işsiz kadına eğitim verilerek istihdama katılmalarının sağlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları isimli projemiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından DOKA 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanmış ve destek alarak uygulanmaya başlanmıştır. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyemizin İştiraki OR-TAR A.Ş paydaşlığında yürütülen ve 18 ay sürecek olan proje kapsamında ilimizde yaşayan 18-60 yaş arası, en az ilkokul mezunu, İŞKUR'a kayıtlı 60 işsiz kadına yöresel ürün geliştirme, pazarlama ve markalaşma eğitimi verilecek. Böylece 60 hanım kardeşimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra istihdama katılmalarına da katkı sağlamış olacağız" dedi.

Kadınlar kooperatif kurabilecek

Başkan Güler, "Projede ayrıca hedef grupta yer alan 60 kadının yöresel ürün üretimi ile ilgili il dışı çalışma ziyaretine katılması, kooperatifçilik ile ilgili konferansların düzenlenmesi, üretilen ürünlerin markalaşması, tanıtılması ve e-pazarlanması, yöresel ürün satış ünitelerinin kurulması, hedef grupta yer alan kadınların birlikte kooperatif kurmaları gibi faaliyetler de bulunmaktadır" diye konuştu. - ORDU