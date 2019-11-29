Son Dakika Haberleri: ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi
Son Dakika Güncel ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi - Son Dakika

ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi

6 saat önce

Demirköy'de ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi.

ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi, System.String[]

Demirköy'de ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle, köylüye motorlu testere ve koruyucu ekipmanları dağıtıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, konuşmasında, orman köylülerini önemsediklerini söyledi.

Köylüleri her zaman desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Ateş, bilinçli ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda orman köylülerine çeşitli eğitimler verildiğini aktaran Ateş, "Orman köylüsünün evine bir parça fazla ekmek götürebilmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Konuşmanın ardından 20 kişiye, sertifikaları ile motorlu testere ve koruyucu ekipmanları teslim edildi.

Törene, ORKÖY Şube Müdürü Yüksel Savak, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orman işletme Müdürü Nihat Yıldız ile projeden yararlanan Sivriler ve Sarpdere köyünde ormancılık yapan vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
Galatasaray'ın gündemindeki Rodriguez'un menajeri konuştu: Transfer görüşmesine açığız AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]