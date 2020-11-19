- Orta Amerika'da Iota Kasırgası bilançosu: 23 ölü - Son Dakika

- Orta Amerika'da Iota Kasırgası bilançosu: 23 ölü

SAN SALVADOR - Orta Amerika'yı vuran lota Kasırgası nedeniyle şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Iota Kasırgası, Orta Amerika'da hayatı felç etti. Honduras, Nikaragua, El Salvador, Guetemala, Kolombiya ve Panama'yı kategori 5 seviyesinde vuran Iota Kasırgası, en az 23 kişinin ölümüne yol açtı. Nikaragua'da 13, Honduras'ta 5, Panama'da 2, Kolombiya'da 2, El Salvador'da 1 kişi hayatını kaybetti. Nikaragua'da yaklaşık 160 bin kişi, Honduras'ta ise 70 bin kişi sığınaklara yerleşti. Nikaragua'da yetkililer, 1 anne ve 4 çocuğunun taşan nehirde sel sularına kapıldığını, başka bir noktada ise meydana gelen heyelanda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Honduras'ta ise polis 3'ü çocuk 5 kişinin El Salvador ve Guatemala sınırına yakın Ocotepeque'in batı kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybettiğini ifade etti. San Pedro Sula kentindeki bir havalimanı da sular altında kaldı. Ülkede kasırganın neden olduğu yıkımın önümüzdeki birkaç ay içinde ABD'ye göçü hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Iota'nın Orta Amerika'da Perşembe gününe kadar batıda Pasifik Okyanusu'na doğru yönelerek daha fazla sel ve toprak kaymasına neden olabileceğine dikkat çekti.