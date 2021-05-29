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Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor

29.05.2021 12:12
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor, System.String[]

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla dün saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'un sokak ve caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.

Güvenlik güçleri bazı uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli bölgelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Normal günlerde insan hareketliliğinin yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı boş kaldı.

Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak izin belgesi ve HES kodu kontrolü yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Tarihi Saat Kulesi çevresi, Cumhuriyet Caddesi ile Şehit Nusret Parkı gibi bölgelerin sakin olduğu gözlendi.

Belediye ekipleri boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Giresun

Giresun'da kısıtlama dolayısıyla sokak ve caddeler sessiz kaldı.

Gazi ve Cemal Gürsel caddeleri ile Atatürk Meydanı'nda sakinlik hakim. Bazı vatandaşların evlerine yakın bölgelerdeki marketlerden alışveriş yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve parklarda sakin bir gün yaşanıyor.

Kentin işlek yerlerinden İnönü ve Şehit Dursun Acar caddeleri ile Kültür Sokak, Ata ve Çoruh parkları gibi sosyal yaşam alanlarında sessizlik var.

Polis ekipleri ise 4 kontrol noktasında araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.

Ordu

Ordu'nun sahil kesimi ile cadde ve sokaklarda sessizlik dikkati çekti.

Kentin işlek noktalarından Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sahil bandının sakin olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınordu ilçe sahilinde bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı gözlemlendi.

Güvenlik ekipleri de cadde ve sokaklar ile kontrol noktalarında denetim yapıyor.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Belediye ekipleri, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Kovid-19 aşı randevusu alan ancak kendi imkanlarıyla hastanelere gidemeyen yaşlılara evlerinde aşılarını yapmaya devam etti.

Bu kapsamda ekipler, 81 yaşındaki Melahat Ketancı'nın Kasarcılar Mahallesi'ndeki evine giderek aşı yaptı.

İstanbul'dan bir süre önce Rize'ye geldiğini, Kovid-19 geçirdiği için de aşısını ancak şimdi olabildiğini belirten Ketancı, ekiplere teşekkür etti.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor

Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor - Son Dakika


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