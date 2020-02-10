Ortak pazar yakında açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortak pazar yakında açılıyor - Son Dakika

Ortak pazar yakında açılıyor

6 saat önce

Çalışmalarında sona gelinen Doğantepe ve Başpınar mahallelerine hizmet edecek olan kapalı semt pazarı yakında hizmete açılacak.

Ortak pazar yakında açılıyor, System.String[]

Çalışmalarında sona gelinen Doğantepe ve Başpınar mahallelerine hizmet edecek olan kapalı semt pazarı yakında hizmete açılacak.


Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Altındağlıların taze meyve ve sebzeye ucuza ulaşabilmesi için yeni pazar alanları oluşturan Altındağ Belediyesi, iki mahalleye hizmet verecek olan Doğantepe-Başpınar kapalı semt pazarı inşaatında sona geldi. İnşaatı neredeyse tamamlanan ve tabelasının asıldığı pazar alanı, 150 tezgah kapasitesine sahip. Alışveriş yapacak olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan kapalı semt pazarında bulunacak olan zabıta binasının içeresinde mescit ve lavabolardan hem vatandaşlar hem de esnaf faydalanabilecek. Tamamlandıktan sonra Doğantepe ve Başpınar mahalleleri sakinleri, yeni pazar alanında ev alışverişlerini gönül rahatlığı ile gerçekleştirecek.


Güvenli ve rahat alışveriş


Mahalle sakinlerinin güvenli ve rahat alışveriş yapabilmeleri için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak Altındağ'da yeni pazar alanları oluşturuyoruz. İki mahallenin sınırında inşa ettiğimiz kapalı semt pazarımızı da çok yakında hizmete açacağız. Doğantepe ve Başpınar mahalle sakinleri temiz ve düzenli bir alanda ev alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapacaklar. Hemşehrilerime yeni kapalı semt pazarları hayırlı olsun. Öte yandan daha önce 4 semt pazarını da hizmete açmıştık. Karapürçek ve Gültepe'ye de pazar alanı inşa çalışmalarımız sürüyor" dedi. - ANKARA

Doğantepe, Altındağ, Başpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu pazarda yok yok! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortak pazar yakında açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]