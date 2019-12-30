Ortaokul öğrencilerinden yörük kardeşlerine yardım - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinden yörük kardeşlerine yardım

6 saat önce

Ortaokul öğrencileri, Torosların yaşayan son Sarıkeçili yörüklerinden olan kardeşlerine bir yardım kampanyası düzenleyerek anlamlı hediyeler gönderdiler.

Ortaokul öğrencilerinden yörük kardeşlerine yardım, System.String[]

Ortaokul öğrencileri, Torosların yaşayan son Sarıkeçili yörüklerinden olan kardeşlerine bir yardım kampanyası düzenleyerek anlamlı hediyeler gönderdiler.


Özel Antalya Envar Okulları Ortaokulu öğrencileri, anlamlı bir yardımlaşma-dayanışma kampanyası başlattı. Ortaokul öğrencileri, Torosların yaşayan son Sarıkeçili yörüklerinden olan kardeşlerine bir yardım kampanyası düzenleyerek anlamlı hediyeler gönderdiler. Okulda öğrencilerin 4/4'lük eğitim modelinin bir parçası olan karakter eğitiminin, vefa, empati, aklıselim düşünebilme kazanımlarının birer göstergesi olarak; kendi yaşıtları ve daha küçük kardeşlerine havaların soğumaya başladığı bu günlerde anlamlı kışlık kıyafet hediyeleri ile asıl zenginliğin paylaşmak olduğunu bir kez daha göstererek kendilerine yakışanı yaptılar.


İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, kampanya ilgili öğrencilerini takdir ettiklerini belirterek, "Bu süreçte bizlere gönülden desteklerinden ötürü başta kıymetli velilerimize kampanyayı organize eden yönetim ve öğretmen arkadaşlarıma ve en önemlisi sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz. Envar'da Vefa var" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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