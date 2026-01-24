Osimhen 13 Gole Ulaştı - Son Dakika
24.01.2026 22:12
Galatasaray'ın Osimhen'i, Fatih Karagümrük maçında 7. golünü atarak toplamda 13 gole yükseldi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 7, toplamda 13. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13'e çıkardı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 79. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

