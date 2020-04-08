Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 21.27'de 'de, yerin 12 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında