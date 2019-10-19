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Osmaniye'de kablo hırsızlığı

30 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iletişim ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de kablo hırsızlığı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iletişim ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde yapılan devriye görevi esnasında Ç.B. idaresindeki otomobilin bagajında gerçekleştirilen aramada, torba içerisinde 50 kilogram yanmış bakır iletişim hattı kablosu, 30 kilogram çelik enerji nakil kablosu, 1 demir kesme makası ve 1 pense ele geçirildi.


Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında kabloların Oruçbey, Karakütük ve Yoğunoluk köyleri arasındaki iletişim ve enerji nakil hattından çalındığı tespit edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.B, mahkemeye sevk edildi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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