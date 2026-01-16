Osmaniye'de Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
Osmaniye'de Kaza: 7 Yaralı

Osmaniye'de Kaza: 7 Yaralı
16.01.2026 14:13
Osmaniye'de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Toprakkale karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekti. Ayrıca yolcu minibüsünün arkasından gelen bir ticari taksinin, kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar da kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

