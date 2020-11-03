Osmaniye'de Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı Kadirli ilçesinde yapıldı.

Yılmaz, Kadirli Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymalarının salgınla mücadelede büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son günlerde ne yazık ki vaka sayılarında artış gözlemliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Kurallar çok basit, maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz. Bu kurallara sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için de uymak zorundayız. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirsinler ki bu mücadelede başarılı olalım. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz."

Salgın sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da, "İlimizde 3 bin 274 hedef hane belirlendi. 3 bin 81 hanede tarama yapıldı. Kalan 193 hanenin ise tarama işlemlerine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, Osmaniye Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Bahar ve Kadirli İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt katıldı.