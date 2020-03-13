Osmaniye'de römork hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Osmaniye'de kullanılmayan traktör römorkunun bir traktöre takılıp çalınması bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Toprakkale ilçesine bağlı Sayhüyük Köyü'nde kullanılmayan traktör römorkunun çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yeri yakınlarındaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede römorkun M.K isimli şüpheli tarafından çalınarak Ceyhan'da bir hurdacıya satıldığı belirlendi. M.K Toprakkale'de yakalanırken, römork sahibine teslim edildi.

Römorkun bir traktöre takılıp götürülme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.