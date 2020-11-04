Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye yaşamını yitirdi. Lokantada paket servis personeli olarak çalışan Murat İsmail Deniz (27), motosikletiyle iş yerine dönerken sanayi sitesi yakınlarında bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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