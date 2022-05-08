Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

08.05.2022 21:57
Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cığcık köyünde ikamet eden Mehmet Ali Akgöllü'ye ait ineğin sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla kanal içerisinde bulunan ineğe halat bağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla sulama kanalında mahsur kalan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi, kurtarma ekibine teşekkür etti.

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Osmaniye, İtfaiye, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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