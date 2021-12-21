Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-20 Aralık arasında düzenlediği operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 282,26 gram sentetik uyuşturucu, 220 mililitre sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 171,37 gram metamfetamin, 27,68 gram esrar, 8 gram kokain, 5,13 gram eroin ile 33 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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