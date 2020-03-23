Osmaniye'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kuruldu - Son Dakika

Osmaniye'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu

6 saat önce

Osmaniye'de Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

Osmaniye'de

Osmaniye'de Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.


Coşkun, Ahmet Cevdet Paşa salonundaki istişare toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için grubun kurulduğunu söyledi.

Dışarı çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçları için 112, 155 ve 156'yı arayabileceğini ifade eden Coşkun, "Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubunu ilimizde oluşturduk. Bu kapsamda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını 112, 155, 156 numaralarından bildirebileceklerdir." diye konuştu.

Ahmet Cevdet Paşa, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:26 Kaynak: AA

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