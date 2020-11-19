Osmaniye'de yapılacak iniş-kalkış pisti için gerekli çalışmalar başlatıldı - Son Dakika

Osmaniye'ye yapılması planlanan iniş-kalkış pisti için gerekli olan ön etüt, fizibilite ve koordinat bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesi Sayhüyük köyü yakınlarında 5 bin 700 dönümlük bir arazinin iniş-kalkış pisti olarak belirlendiği söyledi.

Gereken ön etüt, fizibilite ve koordinat bilgileri ile mülkiyet ve hali hazır durumun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne iletildiğini dile getiren Vali Yılmaz, "İşin uzmanlık gerektirmesi dolayısıyla genel müdürlüklerden gelecek teknik heyetin düzenleyeceği rapora göre çalışmalarda izlenecek yol haritası çıkarılmış olacak." dedi.

Projenin İl Özel İdare 2020 yılı ek yatırım programına alınması için çalışma başlatıldığını da vurgulayan Yılmaz, "İniş -kalkış pisti için ihtiyaç duyulan paranın ilk dilim ödeneğinin İl Özel İdare tarafından ayrılması planlanıyor. Projeyle ilgili iniş kalkış mania, rüzgar, çevre, zemin, teknik gibi konularda bir olumsuzluk bulunmadığı takdirde süratle çalışmalara başlanacaktır." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Toprakkale yakınlarında yapılacak proje için ayrılan bölgede çalışmalara başlanacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Burayla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile valiliğimiz gerekli görüşmeleri yaptı. İl Özel İdaresi de ilk etapta yapılacak iniş-kalkış pistinin yapımına yönelik çalışmalara başlayacak. Valiliğimiz, konuyla ilgili vaziyet planı, krokiler, parsel bilgileri gibi ön etüt bilgilerini gerekli mercilere sundu. Zaten bölgede havaalanı için yerimiz hazırdı. İlk etapta bölgeye sportif faaliyetlerin yapılabileceği, amatör ve özel uçakların inip kalkabileceği pistin yapımına başlıyoruz. Temennimiz odur ki bu pist, gelecekte yapılacak havaalanı için altyapı oluşturacak. İnşallah ilimiz önce iniş-kalkış pistine ardından da havaalanına en kısa sürede kavuşur."