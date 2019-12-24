Osmaniye haytap klinik, ilk kez osmaniye'de kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye haytap klinik, ilk kez osmaniye'de kuruldu - Son Dakika

Osmaniye haytap klinik, ilk kez osmaniye'de kuruldu

6 saat önce

HAYTAP Klinik, ilk kez Osmaniye'de kurulduHayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından ilk kez Osmaniye'de kurulan klinik, ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

HAYTAP Klinik, ilk kez Osmaniye'de kuruldu

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından ilk kez Osmaniye'de kurulan klinik, ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği Bilim Evinde kurulan Klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvan severler için bir umut kaynağı olup, içerisinde, röntgen sistemi, ortopedi ve bir çok operasyonda kullanılabilecek malzemeler yer almakta. HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, gönüllü veteriner hekimlerin rahatlıkla kullanabileceği klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarına şifa olunduğunu belirterek, Şehrimizde, özellikle veteriner ortopedi konusunda büyük bir eksikliği kapatmaya çalışan projede röntgen sistemi, ortopedi ve bir çok operasyonda kullanılabilecek değeri 40 bin lira civarındaki malzemelerin tamamı Hayvan Hakları Federasyonu tarafından karşılandı. HAYTAP Klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvan severler için bir umut kaynağı oldu dedi.

ÜCRETSİZ TEDAVİ

HAYTAP Klinik, açıldığı gün ilk misafirini ağırladı. Hayvan sever Sevda Kafalı tarafından Kadirli ilçesinden getirilen 10 kaşındaki yaralı dişi kedi tedaviye alındı. Üst dudağı ve burunu kesici bir cisimle kesilmiş halde bulunan kedinin iki hafta önce atılan dikişleri patlamış tekrar dikiş atılarak aralara metal dikiş uygulamaları yapıldı. Sevda Kafalı, kedinin dikişleri açılmasından dolayı tekrar HAYTAP'a ulaştığını ve yeni açılan HAYTAP Klinikte ücretsiz olarak tedavisini yaptırdığını belirterek, Bu hizmetinden dolayı HAYTAP'a ve tüm bağışçılarına teşekkür ediyorum diye konuştu.

GÖNÜLLÜ VETERİNER HEKİMLER

Operasyona katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise 2 hafta öncesinde burnu parçalanmış şekilde bulunan kediye estekti operasyon yaparak burun bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Yiğit, şöyle devam etti Dikilen bölgedeki dokular çok yumuşak ve hassas olduğundan dikişleri patlamış. Kullandığımız dikiş iplerinin dokuyu zapt edemediğini fark ettiğimizden destek amaçlı medikal tel zımba aralara destek vererek tekrar doku bütünlüğünü sağladık. Operasyonlarda Hayvan Hakları Federasyonu'nun tedarik ettiği ağız ve diş bakımı setleri işimizi çok rahatlattı. Gönüllü olarak sahipsiz sokak hayvanlarının operasyonlarını yaptığımız bu imkanları bizlere sağlayan HAYTAP'a çok teşekkür ediyoruz.

Osmaniye haytap klinik, ilk kez osmaniye'de kuruldu

Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi

Son Dakika Haberleri
18:26 Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
18:26 Uzungöl'deki kaçak yapıların yıkımına devam edildi - Son Dakika
18:25 Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız - Son Dakika
18:25 Günün Özeti - Son Dakika
18:24 Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:29:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye haytap klinik, ilk kez osmaniye'de kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]