Son Dakika Haberleri: Osmaniye Kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Osmaniye Kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

15 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, saat 17.00 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kızılçam ormanına sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye araçlarının yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve personel, büyümeye devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:12 Kaynak: DHA

İtfaiye, Osmaniye, Kadirli, Güncel
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