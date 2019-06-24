Son Dakika Haberleri: Otel odasında doğan bebek hayatını kaybetti
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Otel odasında doğan bebek hayatını kaybetti

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi tarafından bir apart otelin odasında dünyaya getirilen kız bebek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi tarafından bir apart otelin odasında dünyaya getirilen kız bebek hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Gümbet Mahallesi'nde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D. (30), kaldığı otele ait odada akşam saatlerinde doğum yaptı.
Otel odasında gerçekleşen doğumun ardından anne, bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmedi. Durum, aynı otelde kaldığı arkadaşı tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaklaşık 8 aylık olduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin annesi 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşamını yitiren bebeğin cenazesi ise gerekli incelemelerin ardından, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Otel odasında doğan bebek hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:14 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Güncel
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