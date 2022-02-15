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Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu - Son Dakika

Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu

15.02.2022 17:17
Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde oto galericilik yapan bir kişi yol kenarına çektiği lüks otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde oto galericilik yapan bir kişi yol kenarına çektiği lüks otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde lüks bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan kişinin Of ilçesinde kuyumcu ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal olduğu tespit edildi. Genç galericinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Abdullah Sakal'ın içinde bulunduğu otomobilin arka camındaki kurşun izi araştırılıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu
Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu

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Sürmene, Trabzon, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto galericisi genç lüks otomobilin içinde ölü bulundu - Son Dakika
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