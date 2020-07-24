Otobüs şoförü aracının içinde ölü bulundu - Son Dakika

Otobüs şoförü aracının içinde ölü bulundu

Ordu-İstanbul seferini yapan bir firmaya ait otobüsün şoförü, alt kattaki dinlenme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Ordu- İstanbul seferini yapan bir firmaya ait otobüsün şoförü, alt kattaki dinlenme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde, seferden dönüp Battal Gazi Mahallesi Yonca Sokak'taki firmanın bürosuna yanaşan otobüsün kaptanı Ahmet Hiden, ikinci kaptan Musa Salma'yı uyandırmak için alt bölmeyi açtı. Arkadaşının hareketsiz yattığını gören Hiden'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Salma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüsün çevresini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, şoförün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:31

Kaynak: AA

Son Dakika

Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi

Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı

Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu