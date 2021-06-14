Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bugün saat 8.15 sularında Başakşehir Güvercintepe İstiklal Caddesi üzerinde cadde üzerinde seyir halinde olan R.E. kontrolündeki İETT otobüsü ile Şükrü Korkmaz kontrolündeki ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Çarpışma etkisiyle ticari aracın motoru yerinden fırlayarak yolun 100 metre ilerisine düştü. Kaza sonrasında otomobilinde sıkışan Şükrü Korkmaz itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden ölü olarak çıkartıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Korkmaz'ın cansız bedeni Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden ağır yaralı şekilde ambulansa bindirilen İETT şoförü R.E. ise Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza esnasında İETT otobüsünde yolcu olmaması ise daha büyük bir facianın önüne geçti.