OTOBÜSÜN ÇARPARAK 20 METRE SÜRÜKLEDİĞİ ENGELLİ TREEPORTER SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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OTOBÜSÜN ÇARPARAK 20 METRE SÜRÜKLEDİĞİ ENGELLİ TREEPORTER SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

26.05.2022 03:47

BURSA'da, otobüsün treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, treeporter ile otobüsün arasına sıkışarak yaklaşık 20 metre sürüklenen engelli sürücü Musa Karış(51) ağır yaralandı.

BURSA'da, otobüsün treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, treeporter ile otobüsün arasına sıkışarak yaklaşık 20 metre sürüklenen engelli sürücü Musa Karış(51) ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Necati Karanfil(60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyreden fiziki engelli sürücü Musa Karış yönetimindeki treeportere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ile treeporter arasına sıkışan Musa Karış yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar Karış'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Musa Karış İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralının kardeşi olduğu öğrenilen Mehmet Karış, olay yerine geldi. Mehmet Karış, abisi Musa Karış'ın aracının başında sinir krizi geçirdi. Kardeşinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış 'Kim vurdu ona, kim" diyerek ağladı. Abisinin hastaneye kaldırıldığını ve durumun iyi olduğunu söyleyen polis ekipleri Mehmet Karış'ı güçlükle sakinleştirdi.

Tedavi altına alınan Musa Karış'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü Necati Karanfil ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

OTOBÜSÜN ÇARPARAK 20 METRE SÜRÜKLEDİĞİ ENGELLİ TREEPORTER SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
OTOBÜSÜN ÇARPARAK 20 METRE SÜRÜKLEDİĞİ ENGELLİ TREEPORTER SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
OTOBÜSÜN ÇARPARAK 20 METRE SÜRÜKLEDİĞİ ENGELLİ TREEPORTER SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
OTOBÜSÜN ÇARPARAK 20 METRE SÜRÜKLEDİĞİ ENGELLİ TREEPORTER SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

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Kaynak: DHA

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