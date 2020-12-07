Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 02 HZ 644 plakalı Kia marka otomobil ile Abdulkadir A. idaresindeki 02 AV 421 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdulkadir A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi

Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz

Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu

Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi

Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı