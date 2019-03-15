Son Dakika Haberleri: Otomobil Otoban Gişelerine Çarptı... 2 Kişi Hayatını Kaybetti 1 Kişi Yaralandı

Otomobil Otoban Gişelerine Çarptı... 2 Kişi Hayatını Kaybetti 1 Kişi Yaralandı

12 dakika önce

Otomobil otoban gişelerine çarptı.

Otomobil otoban gişelerine çarptı... 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı

NİĞDE - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde - Adana Otobanı Ulukışla Eminlik Gişelerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil gişelerin beton kaldırımına çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan Ömer Özcan, Musa Şimşek'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan İsmail Ertürk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Adana, Niğde, 3. Sayfa
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