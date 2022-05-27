Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

27.05.2022 11:04
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin yol kenarında tekerlekli sandalyeyle ilerleyen engelliye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin yol kenarında tekerlekli sandalyeyle ilerleyen engelliye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Alper Sarıgül idaresindeki 34 YAV 64 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yol kenarında tekerlekli sandalyeyle ilerleyen engelli olduğu belirtilen Mulla Gülmez'e, çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Mulla Gülmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Engelli çocuklar el sanatları sergisinde doyasıya eğlendi Engelli çocuklar el sanatları sergisinde doyasıya eğlendi
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Otomobil, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:32:34. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement