Üye Girişi
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI

12.01.2022 08:25

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce dubalama çalışması yapan işçiler daha sonra bakım aracı olan kamyonete çarptı.

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce dubalama çalışması yapan işçiler daha sonra bakım aracı olan kamyonete çarptı. Kazada otomobil ile kamyonet arasına sıkışan 5 işçi ile 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Metro istasyonunun elektrik bakımı için Mudanya Bulvarı'nın sol şeridine vinç kuran işçiler, olası bir kaza ihtimaline karşı yola dubalar yerleştirmeye başladı. Bu sırada kent merkezine giden İsmail İlhan (28) idaresindeki 16 VZ 402 plakalı otomobil, iddiaya göre, başka bir aracın sıkıştırmasıyla manevra yaparak sol şeride geçti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce işçilere daha sonra park halindeki 16 SLV 83 plakalı bakım aracı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 işçi bariyerlere fırlarken, 2 işçi ise kamyonetle otomobil arasına sıkıştı. Kazada işçilerden Enes Saki, Abdullah Öncü, Muhammet Furkan Şen, Muhammet Hüseyin Aman, Muhammet Yakar ile otomobildeki Mustafa Köprübaşı yaralandı.

İŞÇİLERİ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki araç arasında sıkışan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 15 dakikalık çalışması ile kurtarılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başka bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, Mudanya Bulvarı Bursa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlik çalışmasının ardından trafik, normale döndü. Gözaltına alınan sürücü İsmail İlhan'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI
OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI

YORUMLAR
500

Otomobil, Bursa, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI - Son Dakika


TBMM de Omicron kurbanı! Birçok milletvekili virüsü kaptı TBMM de Omicron kurbanı! Birçok milletvekili virüsü kaptı         
08:30
Erdoğan 3. kez aday olamaz diyen Gelecek Partili Özdağ: AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz Erdoğan 3. kez aday olamaz diyen Gelecek Partili Özdağ: AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz         
08:26
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri         
08:16
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim         
11:53

Son Dakika Haberleri
08:30 TBMM de Omicron kurbanı! Birçok milletvekili virüsü kaptı
08:26 Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana
08:25 Erdoğan 3. kez aday olamaz diyen Gelecek Partili Özdağ: AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz
08:19 Survivor All Star kadrosunda değişiklik! Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Yerine yedek yarışmacı geldi
08:15 İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
08:11 4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda
07:47 İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!
07:46 Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi
07:45 Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı
00:47 Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 08:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: OTOMOBİL, YOLDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA DALDI 6 YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement