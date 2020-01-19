Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otomobil ile Alikahya Mahallesi'nde bir markete alışverişe giden anne ve baba, araçtan indikleri sırada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi.

Kapıların kilitlendiğini ve bebekleri Çağıl'ın araç içinde mahsur kaldığını fark eden ailenin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın sol arka kısmında çocuk koltuğunda bulunan bebeğe, zarar verilmemesi için çalışmalarını sağ arka kapı kısmında yaptı.

İtfaiye ekipleri aileden izin alarak araç camını, bebeğe zarar vermeyecek şekilde bantla kırdı.

Camı kırdıktan sonra kapıları açan itfaiye ekipleri, mahsur kalan bebeği kurtararak annesine teslim etti.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları Çağıl bebeğe çikolata verdi.

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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