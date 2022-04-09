OTOMOBİLİN ÇARPAN DURU'DAN İYİ HABER, 21 GÜN SONRA TABURCU OLDU - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPAN DURU'DAN İYİ HABER, 21 GÜN SONRA TABURCU OLDU

09.04.2022 10:34

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Duru Ürküt (12), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ndeki 21 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Duru Ürküt (12), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ndeki 21 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 18 Mart 2022'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyundan dönerken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, Ercan Mama'nın(37) kullandığı 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı. Metrelerce savrulup düşen Ürküt, yaralandı. Ürküt, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ürküt, önce ilçede bir özel hastaneye ardından da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Beyninde ödem olan, ciğeri su toplayan, kalçasında ise parçalı kırıkların oluştuğu Ürküt, bilinci kapalı şekilde tedavi edildi. İlk defa dün konuşmaya başlayan Duru, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Taburcu edilen Duru, sedye ile konulduğu ambulansla evine gönderildi. Ambulans şoförü baba Halil Ürküt ve eşi Emine Ürküt, büyük mutluluk yaşadı.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir, Otomobil, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPAN DURU'DAN İYİ HABER, 21 GÜN SONRA TABURCU OLDU - Son Dakika


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