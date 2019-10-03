Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - ADANA
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Resul Sarıeroğlularından'ın kullandığı 01 ABE 450 plaklı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kırıklı'ya (65) çarptı.
Kazada yaralanan Kırıklı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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