Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - ADANA

Kazada yaralanan Kırıklı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Resul Sarıeroğlularından'ın kullandığı 01 ABE 450 plaklı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar 'da yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kırıklı 'ya (65) çarptı.

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