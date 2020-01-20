Otomobille 100 metreden kanyona uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille 100 metreden kanyona uçtu - Son Dakika

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

6 saat önce

Karabük'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 100 metreden kanyona uçtu.

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu, System.String[]

Karabük'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 100 metreden kanyona uçtu. Kazada sürücüyü kanyondan itfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karabük - Safranbolu bağlantı köprü mevkisinde Abdurrahman Arslan (37) yönetimindeki 19 BL 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metreden kanyona uçtu.


Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilin uçtuğu kanyona güçlükle inerken, otomobilden çıkarılan yaralı Arslan, sedyeye alındı. İtfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık 500 metre yürüyerek ambulansa taşıdı.


Uzun uğraşlarının ardından ambulansa konulan yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı Arslan'ın bir doğalgaz firmasında çalıştığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

İtfaiye, Karabük, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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