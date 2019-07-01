Son Dakika Haberleri: Otomobillerden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Otomobillerden hırsızlık güvenlik kamerasında

44 dakika önce

Kırıkkale'de otomobillerin camlarının kırılıp, çanta ve telefonların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de otomobillerin camlarının kırılıp, çanta ve telefonların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı günde bir dinlenme tesisi, Yenimahalle, Keskin ve Balışeyh ilçelerinde otomobillerin camlarının kırıp araçtaki çanta ve telefonları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların N.P. (20) ve B.P. (17) olduğunu tespit etti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde kümeste saklanan zanlılar çalıntı çanta ve telefonlarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.P. tutuklandı, B.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, zanlıların, park halindeki otomobile yaklaşması, camını kırdıktan sonra çanta ve telefonları alıp uzaklaşması yer alıyor.
Otomobillerden hırsızlık güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:22 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlar, sokak ortasında saç baş birbirine girdi! O anlar kamerada Etekli erkek hırsız kıskıvrak yakalandı Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobillerden hırsızlık güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]