Super Mario filminden ilk fragman geldi! - Son Dakika
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Super Mario filminden ilk fragman geldi!

07.10.2022 14:22
Super Mario filminden ilk fragman geldi!

Oyun dünyasının efsane isimlerinden Super Mario filmi, uzun zamandır bekleniyor. Şimdi ise filmden ilk fragman geldi.

Oyun dünyasının efsane isimlerinden biri olan Super Mario, beyaz perdeye taşındı. Filmin ne zaman geleceği ve nasıl olacağı hakkındaysa bir bilinmezlik söz konusuydu. Sonunda Nintendo'nun en ünlü oyunlarından Mario Bros. serisinden uyarlanan animasyon film 'Super Mario Bros.'tan ilk fragman geldi.

Super Mario filmi 7 Nisan'da vizyona girecek

Super Mario filmi hemen hemen beş yıldır Nintendo'nun gündeminde yer alıyordu. İlk olarak 2018 yılında duyurulsa da Nintendo, geçtiğimiz yıl Mario filmini tekrara gündeme getirdi. Bununla birlikte yapım aşamasında başladıklarını belirtti. Açıklamanın ardından başrol oyuncusu olarak da ünlü oyuncu Chris Pratt'in yer alacağı söylentileri yer alıyordu.

Tüm bu açıklamaların ardından merakla beklenen filmden ilk fragman geldi. Fragmanda Jack Black'in seslendirdiği Browser'ın yenilmez yıldızının peşinden koştuğunu görüyoruz. Bunu yanı sıra bir penguen krallığında korkuya neden olduğu ve kurtarıcı olarak da Mario geliyor.

Super Mario kaç yaşında? İşte doğum günü

Film, Brooklyn'li iki musluk tamircisi olan Mario ve Luigi kardeşlerin macerasını konu alıyor. Seslendirme konusunda ise Super Mario'yu Chris Pratt, Luigi rolünü ise Charlie Day seslendiriyor. Filmin senaryosunu, 'Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi'ni kaleme alan Matthew Fogel yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Aaron Hovath ve Michael Jelenic oturuyor.

Super Mario daha önce 1993 yılında live-action olarak sinemada yer aldı. Başrolünde Bob Hoskins ve John Leguizamo'nun yer aldığı film pek başarılı olmadı. Chris Pratt'li yeni Mario filmi ise 1993 yılından sonraki ilk film uyarlaması olacak. Merakla beklenen yapım, 7 Nisan 2023'te vizyona girecek.

Peki, siz Super Mario fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni film başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Super Mario filminden ilk fragman geldi! - Son Dakika

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