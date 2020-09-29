Son Dakika: Oyuncu Berk Oktay'ın "Uygunsuz görüntü" davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Berk Oktay ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Merve Şarapçıoğlu ise katılmadı. Duruşmada beyanı sorulan müşteki Berk Oktay söyleyecek bir şeyi olmadığını beyan etti. Müşteki avukatı Serkan Sarıyaprak ise tanık beyanlarının dosyaya bir yenilik katmayacağını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bir diğer müşteki avukatı Serdar Öktem de tanık beyanlarının dosyaya bir katkısı olmayacağını söyleyerek "Sanık avukatı tarafından siber suçlar tarafından düzenlenen rapora karşı bir mütalaa alınmıştır. Biz de bu mütalaaya karşı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay'dan bir teknik inceleme raporu aldık. Bu raporu mahkemeye sunuyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu. Hakim müşteki avukatı Öktem tarafından sunulan raporu dava dosyasına ekledi. Söz verilen sanık avukatı Naim Karakaya ise dosya kapsamında hiç tanık dinlenilmediğini söyleyerek "Tanığımız 76 yaşındadır. Rahatsızlığı nedeniyle duruşmada hazır edemedik. Bir diğer tanığımız ise trafik kazası geçirmiştir. Müşteki avukatı tarafından sunulan teknik inceleme raporunun içeriği hakkında bir bilgimiz yoktur. Bu rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan hakim esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve sanık avukatlarına tanıkları hazır etmeleri için son kez bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede IP bilgilerine göre Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı 13 hesabın girildiği hattın kullanıcılarının Merve Şarapçıoğlu ile annesi Sibel Asım'a ait olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti. İddianamede, Merve Şarapçıoğlu'nun annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiği ancak suçlamaları kabul etmediği, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu belirtilmişti. Sanık Şarapçıoğlu'nun "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.

(İHA)