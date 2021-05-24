Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada açıklanan mütalaada, sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı. Müdahil Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşma esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Okunan mütalaada, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiği belirtilerek, elde edilen kamera kayıtlarına göre, 22 Eylül 2020 akşamı saat 18.39'da, Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'taki kaldırım kenarında müdahil ile sanık arasında itişme ve tartışma yaşandığı, Yaran'ın sanık Okuducu'yu ittiği, sanığın Yaran'a doğru dönmesi sırasında elindeki silahının ateş aldığı ve Yaran'ın yere düştüğünün görüldüğü ifade edildi.

Adli tıp raporuna göre müdahil Yaran'ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı ve yaralanmasının kemik kırığına neden olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın yanındaki silahla ateş etmesi sonucu müdahilin omzundan yaralandığı ve sonrasında olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığı aktarıldı.

Sanığın olay yerine taşıdığı silahla gitmesi, kullandığı silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, yaranın yeri ve niteliğinin göz önüne alındığı vurgulanan mütalaada, ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada sanık Serhat Okuducu'nun, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatları, savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti mütalaaya cevap için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Seyit Yaran ve sanık Serhat Okuducu arasında Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de tartışma çıktığı belirtilerek, Okuducu'nun belindeki silahı çıkarıp Yaran'ın kafasına dayayarak öldürmekle tehdit ettiği anlatılıyor.

Okuducu'nun tetiği iki kez çektiği ve ilkinde silahın ateş almadığı aktarılan iddianamede, ikincisinde ise Yaran'ın omzundan yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.