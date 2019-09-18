Son Dakika Haberleri: Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz Cumartesi günü oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için bir restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Uyarıya tepki gösteren şahıslar, oyunculara ve organizatöre saldırıp darp etti. Darp olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun üst kata kaçtığı görülüyor. - İZMİR

Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Domuz bağı ile işkence yapan zanlıdan ilginç savunma: Fantezi için yaptık
Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı Müge Anlı'da, 38 yıldır annesini göremeyen Aysel Tekintongaç canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:31:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]