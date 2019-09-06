Son Dakika Haberleri: Özbekistan yeni serbest bölgeyle ticarete hız verecek
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Özbekistan yeni serbest bölgeyle ticarete hız verecek

51 dakika önce

Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak yeni bir serbest ekonomik bölge kuruluyor.

Özbekistan yeni serbest bölgeyle ticarete hız verecek, System.String[]

Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak yeni bir serbest ekonomik bölge kuruluyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin kuzeyinde yer alan Karakalpakistan'da sadece eczacılık sektöründeki işletmelerin faaliyette bulunduğu "Nukus Farm" bölgesinin, "Nukus Serbest Ekonomik Bölgesi"ne dönüştürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, daha önce sadece eczacılık sektöründeki işletmelerin faaliyette bulunduğu bölgede bundan sonra diğer sektörlerlerden şirket ve işletmeler de vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Serbest bölgede yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili düzenlemeler yapılacak ayrıca ihracata yönelik üretimde bulunan yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması teşvik edilecek. Bölgede kurulacak işletmeler 10 yıla kadar vergi ve gümrükten de muaf olacak.

Yeni düzenlemeye göre serbest ekonomik bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken bu süre daha da uzatılabilecek. Kararnameye göre, 3 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 3 yıl, 5 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 5 yıl ve 10 milyon dolardan fazla yatırım yapacak şirketler ise 10 yıl boyunca tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak. Bölgede kurulacak işletmeler ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için de gümrük vergisi ödemeyecek. İşletmeler, ikinci 5 yıllık sürede ise gelir vergisinin yüzde 50'sini ödeyecek.

Ülkede, Nevai, Angren, Cizzah, Harezm, Buhara, Semerkant, Taşkent, Sirderya, Fergana ve Namangan bölgelerinde özel vergi ve gümrük rejiminin geçerli olduğu 20 serbest ekonomik bölge bulunuyor.

Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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