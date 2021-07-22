Özel bireylere ulaşım desteği devam ediyor - Son Dakika

- Özel bireylere ulaşım desteği devam ediyor

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bünyesinde bulunan ulaşım araçları ile engelli bireylere hizmet sağlamaya devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bünyesindeki Engelsiz Ulaşım araçları özel bireylere ulaşım konusunda destek olmaya devam ediyor. Başta hastane ve kamu kuruluşlarına ulaşım desteği olmak üzere ücretsiz Engelsiz Ulaşım hizmeti kapsamında yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan özel bireylere yönelik olarak bu hizmet 540 kez sağlandı. Hizmetten yararlanmak isteyen özel bireyler ve yakınları 0258 297 00 11 numaralı hattan bilgi alıp başvuru yapabilecekler.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak özel insanlarımıza büyük önem ve değer veriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu anlayış ile hizmet ve projeler gerçekleştiriyoruz. Onların ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Engelsiz Ulaşım hizmetimizle birlikte özel bireylerimize ulaşım desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 540 kez bu hizmeti sağladık. İnsana dokunur hizmetler gerçekleştirmeye, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.