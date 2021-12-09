Özel Gereksinimli Bireyler, Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camisi'ni gezdi - Son Dakika

İstanbul Bayrampaşa Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, "Dünya Engelliler Günü" programı kapsamında Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camisi gezisi düzenledi.

Geziye, Özel Gereksinimli Bireyler ve aileleri ile birlikte İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ve Bayrampaşa Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Nevzat Özkaya katıldı.

Çamlıca Kulesi'ne gelen ziyaretçiler, seyir terasına çıkarak 360 derece İstanbul manzarasını izledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Çamlıca Kulesi ziyaretinde yaptığı açıklamada gündüz bakım evlerinin önemini vurgulayarak, "Bugün burayı ziyaret etme vesilemiz engelli çocuklarımızdır. Bu çocuklarımız gündüz bakım evlerinde zaman geçiriyorlar, eğitim alıyorlar. Bunu renklendirmek adına da bir Çamlıca ziyareti organize ettik. Buna Bayrampaşa Belediyesi de katkıda bulundu. Engelliler yoğun bir dezavantaj yaşadıkları için, bu zihinsel engellilerde farklı, bedensel engellilerde farklı, görme engellilerde farklı tecelli edebiliyor. Bu dezavantajlarını olabildiğince fırsatlar vererek doldurmak gerekiyor. Bunlardan birisi de bu organize ettiğimiz gezidir. Engellilerimiz kendilerini ifade etme fırsatı bulabiliyorlar. Buraya gelerek kazandıkları deneyimlerle bireylerimiz mutlu oluyorlar, ailelerimiz de bundan mutlu oluyor. Biz de bu mutluluklarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Özel Gereksinimli Bireyler, kulenin ardından Çamlıca Camisi'ni ziyaret etti.