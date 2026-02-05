Özgür Özel'den Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Politika

Özgür Özel'den Çiftçilere Destek Çağrısı

05.02.2026 16:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilere yönelik destek taleplerini Adıyaman'da dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP olarak hem mücbir sebebin uzatılmasını istiyoruz hem zorda olan çiftçilerin tekrar kredi çekmek için 'SGK ve Bağ-Kur borcu yoktur' kağıdı istenmesin istiyoruz. Çiftçilerin banka borçlarının faizleri silinsin, ana para deprem bölgesinde 2 yıl ertelensin ve eşit taksitlere bölünsün." dedi.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Özel, Vali Osman Varol ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Adıyaman Belediyesine geçen Özel, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile istişarede bulundu.

Özel daha sonra CHP'nin 30 Mart 2014'teki seçimde Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Zeynal Bakır'ın Yeni Mezarlık'taki cenaze törenine katıldı.

Bakır'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, Bakır'ın tabutuna da omuz verdi.

Kömür ziyareti

Kömür Beldesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlara hitap eden Özel, hafta başından beri deprem bölgesini gezdiğini ve doğru yapılan işleri takdir edip eksikleri dile getirdiğini söyledi.

Deprem bölgesine 54. ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"CHP fotoğraf çekildi gitti' diyorlar. CHP depremden sonra 9 bin 638 araç, 28 bin 521 personel ile 10 deprem iline gelmiş. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemi dolusu gıda, sağlık malzemesi, soba getirmiş. 155 mobil mutfak kurmuşuz, bunları AFAD nereyi gösterdiyse oraya kurmuşuz. Bunların hepsi AFAD'ın resmi rakamlarıdır. İlk gün doğru bir şey yaptılar, 'yardım getiren bize getirecek kaydedilecek' dediler. 163 ikram aracı getirip, 18 mobil fırında sıcak ekmek üretmişiz. 3 milyon battaniye, 266 bin ısıtıcı ya da soba dağıtmışız. 2 bin 220 jeneratör dağıttık, 4 milyon 600 bin hijyen paketi, 50 bin çadır, bin 810 konteyner kurmuşuz."

Kömür denilince aklına Türkiye'nin en güzel tütünü üreten insanların geldiğini ifade eden Özel, "Tütünde büyük sorunlar var, o zamanlar Meclis'te başkanımız defalarca yapılan haksızlıkları geri aldırdı. Eylemler yaptınız, milletvekillerimizle birlikte destekler verdik. Şu an mazotun litresi 60 lira oldu, burada tütün üretmek, tütün satmak, geçinmek alınan yanlış kararlardan dolayı gerçekten buradaki insanlara büyük çile oldu." dedi.

"CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu"

Özel, partisinin genel başkanlığına ilk aday olduğu dönemi hatırlatarak şöyle devam etti:

"O zaman dedim ki, Bülent Ecevit 1970'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimden partisini birinci çıkardı, ben de girdiğim seçimden partimi birinci çıkarmazsam genel başkanlığı o gün bırakırım dedim. İlk girdiğimiz 31 Mart seçimlerinde parti 47 yıl sonra birinci parti oldu, Tayyip Bey de 23 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti."

Özel, deprem bölgesine yönelik bazı taleplerinin de olduğunu ifade ederek, "CHP olarak hem mücbir sebebin uzatılmasını istiyoruz hem zorda olan çiftçilerin tekrar kredi çekmek için 'SGK ve Bağ-Kur borcu yoktur' kağıdı istenmesin istiyoruz. Çiftçilerin banka borçlarının faizleri silinsin, ana para deprem bölgesinde 2 yıl ertelensin ve eşit taksitlere bölünsün." diye konuştu.

32 bin hane dönüştürüldü

Adıyaman'ın kentsel dönüşümde önemli bir başarıya imza attığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Adıyaman'da 32 bin hane yerinde dönüşüm yaptı. Türkiye'de yerinde dönüşüm isteniyor. Deprem bölgesindeki yerinde dönüşümün yüzde 45'i Adıyaman'da oldu. O kadar hızlı yaptılar ve o kadar işleri kolaylaştırdılar ki, şu an Adıyaman'da 32 bin hane kentte kendi yerine kavuşmuş durumda, inşaatı süren ve bitenler var. Adıyaman yerinde dönüşümü başaran, belediye başkanı, vali ve devlet personeli uyumuyla kendi kendine çok büyük bir işi başaran bir yerdir."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Adıyaman

16:56
