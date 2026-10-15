Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonundaki sohbetini anlattı

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonundaki sohbetini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB davasının 99. duruşmasında savunma yapan tutuklu Ekrem İmamoğlu, duruşma sonrası Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile uzaktan sohbet etti. Görüşmenin ayrıntılarını anlatan Özel, İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak." dediğini aktardı. İmamoğlu'nun savunması uzamasaydı kongreye katılmayı düşündüğünü söyleyerek espri yaptığını belirten Özel, Özgür Çelik'in de kendisini pazar günü oy kullanmaya davet ettiğini söyledi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 99. duruşmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.
Duruşmayı izleyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu, duruşma bittikten sonra uzaktan sohbet etti.
"SAVUNMASI UZAMASAYDI KONGREYE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDU"
Özel, Mahkeme salonundan çıkış yaptığı sırada gazetecilerin İmamoğlu ile ne konuştuklarına ilişkin sorusu üzerine, "Başta ailesini, arkadaşlarını, bizleri selamladı. 'Her şey çok güzel olacak.' dedi. Teşekkür etti, buradaki herkese bu kadar dikkatle dinledikleri için. Özgür Başkan'a (Çelik) cumartesi günkü seçiminde başarılar diledi. Savunmasının uzayabileceğini, uzamasaydı kongreye gitmeyi düşündüğünü söyledi. Özgür Başkan da onu pazar günü oy kullanmaya davet etti" diye konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?