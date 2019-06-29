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Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları piknikte coştu

23 dakika önce

Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları piknikte coştuBURSA - Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen pinkin keyifli dakikalara sahne oldu.

Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları piknikte coştu
BURSA - Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen pinkin keyifli dakikalara sahne oldu.
Özhan Marketler Zinciri'nin geleneksel pikniği bu sene de büyük ilgi gördü. Çalışanlarıyla aralarındaki ilişkiyi aile olarak tanımlayan Özhan, yılın yorgunluğunu ve stresini de bu piknikle beraber attı. Yeni döneme yüksek motivasyonla hazırlanan ekip, Orhaneli yolundaki piknik alanında gönüllerince eğlenerek güzel havanın tadını çıkardı.
Pikniğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde oyunlar oynarken, çeşitli bilgi yarışmalarıyla da eğlenceli dakikalar yaşadı. Yapılan çekilişlerle hediyeler kazanan Özhan ailesi eğlencenin keyfini çıkardı. Personel ve ailelerinin katıldığı piknikte çocuklar da animatörler eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Uzun yıllar emek vererek çalışan personele ödül ve plaket takdim edilirken, çeşitli ikramlarla süren piknikte konuşan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Firma olarak olarak çalışanlarımızla beraber büyük bir aileyiz. Aile anlayışını da yürütmekte kararlıyız. En önemli değerlerimizden olan samimiyet duygusu, çalışanlarımızla kurduğumuz bu bağdan geliyor. Aile birliğimizi oluşturan geleneksel hale getirdiğimiz piknik etkinliğimizde hep birlikte çok eğlendik, tüm yılın yorgunluğunu attık. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.
Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları piknikte coştu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Orhaneli, Yerel
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