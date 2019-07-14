Son Dakika Haberleri: Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin mutlu günü
Son Dakika Güncel Haber

Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin mutlu günü

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın kızı Elif, Selim Kırılmaz ile düzenlenen düğün töreni sonrasında dünya evine girdi.

Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin mutlu günü, System.String[]
Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın kızı Elif, Selim Kırılmaz ile düzenlenen düğün töreni sonrasında dünya evine girdi.

Elif ve Selim çiftinin düğün törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.

Başkan Büyükkılıç, "Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin bu mutlu günlerinde yanlarında olarak genç çiftimiz Selim ve Elif'in evlilik akidlerini gerçekleştirdik. Rabbim bu güzel çiftimizin yüzünden tebessümü eksik etmesin, huzurla bir yastığa baş koymayı nasip etsin inşallah" mesajını paylaştı. - KAYSERİ
Kayseri Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin mutlu günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]