Pakistan Başbakanı, Çin Ulusal Günü'nü En İçten Dilekleriyle Kutladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cumartesi günü yaptığı açıklamayla 1 Ekim tarihine denk gelen Ulusal Gün'de Çin'e ve Çin halkına en içten selamlarını sundu.

Başbakan Şerif, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü vesilesiyle Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in sürekli değişen dünyada bir istikrar kaynağı olduğunu söyledi.

Çin'in; iklim, finans, gıda ve enerji konularında çok sayıda krizle boğuşan gelişmekte olan ülkelere bir umut ışığı sunduğunu söyleyen Şerif, Çin'in devletler arası ilişkiler modelinin, ortak kadere sahip bir toplumun kurulmasında geçerli bir ilke olan çatışma yerine işbirliğine öncelik verdiğini sözlerine ekledi.

Şerif, "Kişisel olarak Çinlilerin dikkate değer çalışma etiğine ve ulusal disipline bağlılığı beni derinden etkiledi. Bu, Çin'in 800 milyon kişiyi şiddetli yoksulluktan nasıl kurtarabildiğini açıklıyor" ifadelerini kullandı.