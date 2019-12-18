Pakistan hükümeti Müşerref'in temyiz başvurusuna itiraz etmeyecek - Son Dakika

Pakistan Cumhuriyet Başsavcısı Enver Mansur Han, idam cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in adil yargılanmadığı ve alınan kararın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle hükümetin temyiz başvurusuna karşı çıkmayacağını belirtti.

Han, düzenlediği basın toplantısında, Müşerref'in adil yargılanmadığını belirterek "Müşerref'e anayasaya göre kendini savunma, kanıt ve şahit sunma hakkı tanınmadı. Savunmasını görüntülü yapma isteği de kabul edilmedi." diye konuştu.

Vatana ihanet suçuyla itham edilenlerin adil yargılama ilkesi çerçevesinde hakim karşısına çıkması gerektiğini kaydeden Han, Müşerref'e 2007 yılındaki kararında destek verenlerin soruşturmaya dahil edilmemesinin tartışmalara sebep olduğunu söyledi.

İdam kararının Müşerref'in yokluğunda açıklanmasının da yasalara aykırı olduğunu belirten Han, "Başsavcı olarak kişileri değil yasaları savunacağım." ifadelerini kullandı.

Han, Müşerref'le ilgili vatana ihanet davasının eski İçişleri Bakanı tarafından açıldığı ancak anayasaya göre Başbakan ve Bakanlar Kurulunun bu tür suçlamalarla dava açabileceği bilgisini de paylaştı.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.