Pakistan hükümeti Müşerref'in temyiz başvurusuna itiraz etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan hükümeti Müşerref'in temyiz başvurusuna itiraz etmeyecek - Son Dakika

Pakistan hükümeti Müşerref'in temyiz başvurusuna itiraz etmeyecek

6 saat önce

Pakistan Cumhuriyet Başsavcısı Enver Mansur Han, idam cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in adil yargılanmadığı ve alınan kararın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle hükümetin temyiz başvurusuna karşı çıkmayacağını belirtti.

Pakistan hükümeti Müşerref'in temyiz başvurusuna itiraz etmeyecek, System.String[]

Pakistan Cumhuriyet Başsavcısı Enver Mansur Han, idam cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in adil yargılanmadığı ve alınan kararın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle hükümetin temyiz başvurusuna karşı çıkmayacağını belirtti.

Han, düzenlediği basın toplantısında, Müşerref'in adil yargılanmadığını belirterek "Müşerref'e anayasaya göre kendini savunma, kanıt ve şahit sunma hakkı tanınmadı. Savunmasını görüntülü yapma isteği de kabul edilmedi." diye konuştu.

Vatana ihanet suçuyla itham edilenlerin adil yargılama ilkesi çerçevesinde hakim karşısına çıkması gerektiğini kaydeden Han, Müşerref'e 2007 yılındaki kararında destek verenlerin soruşturmaya dahil edilmemesinin tartışmalara sebep olduğunu söyledi.

İdam kararının Müşerref'in yokluğunda açıklanmasının da yasalara aykırı olduğunu belirten Han, "Başsavcı olarak kişileri değil yasaları savunacağım." ifadelerini kullandı.

Han, Müşerref'le ilgili vatana ihanet davasının eski İçişleri Bakanı tarafından açıldığı ancak anayasaya göre Başbakan ve Bakanlar Kurulunun bu tür suçlamalarla dava açabileceği bilgisini de paylaştı.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
22:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:17 flaş - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan hükümeti Müşerref'in temyiz başvurusuna itiraz etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]