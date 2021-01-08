Pakistan, Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Lakvi'yi "terörün finansmanından" suçlu buldu - Son Dakika

Pakistan, Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Lakvi'yi "terörün finansmanından" suçlu buldu

08.01.2021 17:47
Pakistan, Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Lakvi'yi

Pakistan'da, 2008'de Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenen saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Zakir Rahman Lakvi, "terörün finansmanından" suçlu bularak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan'da, 2008'de Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenen saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Zakir Rahman Lakvi, "terörün finansmanından" suçlu bularak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pencap Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamaya göre, mahkeme Lakvi'yi terörün finansmanından suçlu buldu.

Hakkında 15 yıl hapis cezası verilen Lakvi, cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca Lakvi'ye 300 bin Pakistan rupisi (1860 dolar) para cezası verdi.

Lakvi, 2 Ocak'ta, Pakistan Polisi Terörle Mücadele Birimince "terörü finanse etme" suçlamasıyla Lahor'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Leşker-i Tayyibe (LeT) isimli örgütün lideri olduğu öne sürülen Lakvi'nin 2008'de Mumbai'de düzenlenen ve 166 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia ediliyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 26 Kasım 2008'de düzenlenen ve 29 Kasım'da sona eren terör saldırılarında 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıları LeT örgütü üstlenmiş, Lakvi'nin de bu grubun lideri olduğu iddia edilmişti.

Hindistan tarafından saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülen Lakvi, bir süre sonra Pakistan'da gözaltına alınmıştı.

9 sene cezaevinde kalan Lakvi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen, 148 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından 2015'te mahkemece kefaletle serbest bırakılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Öte yandan, Pakistan, Peşaver saldırısının arkasında Hindistan'ın olduğunu öne sürüyor.

LeT'in kurucusu ve 2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'da düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Hafız Said ise 2019 yılının Temmuz ayında Pakistan'da yakalanmış ve geçen sene aralıkta "terörün finansmanından" suçlu bulunduğuna hükmedilmişti.

Hindistan, Pakistan, Mumbai, Lahor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Lakvi'yi 'terörün finansmanından' suçlu buldu - Son Dakika


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