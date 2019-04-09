Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Pamukkale Turizm'in iflas kararını bozarak İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Pamukkale Turizm'in iflas kararını bozarak İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdi.



Şirketten yapılan açıklamada, 27 Ekim 2018'de konkordato talebinde bulunan firmayla ilgili İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin iflas kararı verdiği anımsatıldı.



Bu karardan sonra şirketin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine başvurarak karara itiraz ettiği bildirildi.



Açıklamada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesinin İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını bozduğu ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdiği kaydedildi.



Firmanın seferlerine aynı şeklide devam edeceği ve faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmayacağı aktarıldı.

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