- Pandemi gölgesinde antrenörlük kursu

UEFA Elit-A, UEFA-A ve UEFA-B Antrenörlük kursları 90 antrenör adayının katılımıyla Erzurum'da başladı

ERZURUM - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA Elit-A, UEFA-A ve UEFA-B Antrenörlük kursları Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 10 gün sürecek eğitime başladı.

UEFA ELİT-A, UEFA-A ve UEFA-B Antrenörlük kursları 90 antrenör adayının katılımıyla Erzurum'da başladı.

Antrenörler, Osman Öngün, Türkiye Futbol Federasyonu Adana Bölge Başantrenörü ve Eğitmen Atilla Yüce ve Mahmut Nedim Karadeniz nezaretinde zorlu bir süreçten geçerek belge almaya hak kazanacaklar.

Yüksek irtifa kamp merkezinde başlayan ve yurdun çeşitli yerlerinden Erzurum'a gelen antrenörlerin katıldığı kurs 11 Eylül'de sona erecek.

UEFA-B kursu ikinci bölüm Antrenörü Osman Öngen, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde açılan kurs UEFA-B ikinci etabı. Birinci bölümü pandemiden önce yapılmıştı. UEFA-B Kurslarımız profesyonel takımların altyapılarında çalışabilir yetkisi veriyor. 30 Ağustos'ta başladı 11 Eylül'de bitecek. Kursun bir özelliği ise dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla, kişilerin fiziksel mesafelerinin korunması gibi yaşantımızda bulunan 14 kurala uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kursun bir başka özelliği ise normal kurslardan farklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Bizim kurslara katılıp da belgesini alan antrenör Süper Lig'den tutun da alt ligler yani 3.Lig lere kadar altyapılarında çalışma yetkisine sahip olacaklardır. Kursumuza katılan kursiyerlere UEFA müfredatları uygulanıyor. Kursumuzu başarı ile bitiren hocalarımız Türkiye'nin her yerinde başarı sağlayacaklardır. Şunu söylemeden geçemem, bu tesislerin Erzurum'da bulunması ayrı bir şanstır. Bulunan tesisler ve bizlere sunulan imkanlar son derece yerinde ve hijyenik. Erzurum'da bulunmanın ve rakımın etkisi birkaç günlük eğitimin ardından gideriliyor ve rahatlıkla istenilen performanslara ulaşılıyor. En büyük avantaj olarak şunu söyleyeyim ki havaların çok güzel olması. Ben Adana'dan geliyorum, bizim oraların hava sıcaklıkları biliyorsunuz ki 47 dereceleri görüyor, ama buradaki hava bizlere yayla havası gibi geliyor ve rahatlıkla antrenmanlarımıza devam ediyoruz" dedi.

UEFA ELİT-A kursu ikinci etap hocası Atilla Yüce ise kurs hakkında şu bilgileri verdi:

"Kursiyerlerimize birer senaryo verdik, o senaryonun uygulaması yapılacak. Futbolun gelişimi ile ilgili çalışmalarımız var. Kursumuz 31 Ağustos'ta başladı 9 Eylül'de bitecek. Kursumuza katılıp bizden belge alan antrenörler bulundukları illerdeki profesyonel katımların altyapılarında sorumluluk alıp çalışmalarına devam edebilecekler. Biz bunu Türkiye'de böyle adlandırıyoruz ama yurt dışında daha değişik isimler altında uygulamalar yapıyorlar. Yurt dışı bazı ülkelerde örnek verirsek ELİT-B olabiliyor, o kursa katılıp belgesini alamayan bir üst kategori olan ELİT-A kursuna gidemiyor, ama Türkiye'de bizim uygulamamız farklı."