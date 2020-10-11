Pandemi, otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi - Son Dakika

Pandemi, otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi

TOKAT - Tokat'tan İstanbul'a köylüler hazırladıkları kışlık yiyecekleri pandemi nedeniyle otobüs bulamayınca kamyon kiralayarak gönderdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde vatandaşlar yaz ayında ektikleri ürünleri hasat ederek kışlık yiyeceklerini hazırladı. Tarımsal ürünlerin yanı sıra hayvansal organik ürünleri de hazırlayan köylüler İstanbul'da bulunan çocukları, akrabaları ve yakınlarına göndermek için kolları sıvadı. Pandemi nedeni ile yolcu otobüs bagajlarında yer bulamayan köylüler kamyon kiraladı. Köyde ev ev dolaşan kamyona çuvallarla yiyecekler yüklendi. Daha önceki yıllarda otobüslerin bagajlarında yola çıkan patates, soğan, sarımsak, turşu, salça gibi kışlık organik yiyecekler kamyon kasasında 795 kilometre uzaklıktaki İstanbul' a gönderildi. Kışlık ürünler İstanbul Bağcılarda köy dernek binası önünden sahiplerine teslim edildi.

Korona virüs otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi

Köylülerden Fahrettin Yüksel, yaz boyunca hazırladıkları organik ürünleri İstanbul'da yaşayan çocuklarına kamyon tutarak gönderdiklerini söyledi. Yüksel, "Köylüler olarak fasulye, domates, çökelek, yoğurt, peynir, salça, reçel elimizden ne geliyorsa yaptığımız ürünleri çuvalladık. Korona virüs salgını nedeni ile yolcu otobüsü ile gönderemedik, kamyon kiraladık. Kamyonla gönderdiğimiz ürünleri çocuklarımız İstanbul'da alarak kış boyunca tüketecek" dedi.

Köylülerden Doğan Erdem ise korona virüs salgını nedeni ile otobüsle yiyecek gönderemediklerini belirterek, "Köylüler olarak kamyon kiraladık, ürünlerimizi kamyona yükledik. Yaz ayında ektiğimiz ürünlerden hasadımızı yaparak çuvallara doldurduk. Çocuklarımız için her yıl bu hazırlığımızı yapıyoruz" diye konuştu.